FC Bayern München, News und Gerüchte: Kehrtwende bei Bryan Zaragoza - Dayot Upamecano winkt offenbar Stammplatz unter Vincent Kompany

© Getty/GOAL

FC Bayern München, News: Joshua Zirkzee schwärmt von Vincent Kompany

Das einstige Bayern-Talent Joshua Zirkzee hat von seinem ehemaligen Trainer Vincent Kompany geschwärmt, unter dem er bei der RSC Anderlecht gespielt hatte.

"Kompany war der Trainer, der mir so viel über das Spiel und die kleinen Details erklärt hat. Das Jahr unter ihm war sehr wichtig für meine Entwicklung - und er hat auch dafür gesorgt, dass ich die ganze Zeit gespielt habe", sagte der Stürmer über die Zeit, als er von den Bayern nach Anderlecht verliehen war, gegenüber dem englischen Mirror.

Zirkzee hatte sich damals auf Anhieb einen Stammplatz unter dem neuen FCB-Coach sichern können und erzielte in 47 Pflichtspielen 18 Tore sowie 13 Assists.

"In Anderlecht, unter den Fittichen von Kompany, habe ich in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Dinge liefen so viel besser für mich", ergänzte der Niederländer und betonte: "In meiner Zeit bei Bayern war ich nicht so ein Spieler. Da war ich zu sehr in Ehrfurcht."

Zirkzee räumte ein, dass er mehr an sich hätte glauben müssen. "Damals dachte ich, ich sei okay, aber jetzt habe ich eine andere Mentalität. Ich dachte, ich sei gut genug, um sofort erster Stürmer der Bayern zu werden, aber dazu war ich überhaupt nicht bereit. Es war sehr gut, dass ich einen Schritt zurück gemacht habe, um herauszufinden, was es wirklich braucht, um an der Spitze erfolgreich zu sein", sagte der 23-Jährige.

Zur neuen Saison hat sich Zirkzee Manchester United angeschlossen, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit beim FC Bologna mit guten Leistungen geglänzt hatten. Bei den Red Devils unterschrieb er einen Vertrag bis 2029.