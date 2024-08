FC Bayern München, News und Gerüchte: Al-Hilal bleibt optimistisch! Daran hängt der Transfer von Kingsley Coman

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Transfer von Kingsley Coman noch im Wartestand

Am Donnerstag berichtete die englische Zeitung Daily Mirror, dass Kingsley Coman (Vertrag bis 2027) nicht wie bislang angenommen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal, sondern nach England wechseln könnte. Demnach denke der FC Arsenal darüber nach, einen Last-Minute-Transfer zu vollziehen.

Bei der französischen Sportzeitung L'Equipe heißt es jedoch, dass man bei Al-Hilal optimistisch bleibe, Comans Verpflichtung abschließen zu können. Der Klub muss jedoch erst einen ausländischen Spieler verkaufen, es dürfen nur höchstens acht ausländische Profis im Kader stehen. Man hoffe, Renan Lodi loszuwerden - aber die Verhandlungen darüber stocken.

Bei Sky äußerte sich Jan-Christian Dreesen zurückhaltend: "Ich habe bereits gesagt, dass ich nicht über Namen spekulieren möchte. Heute habe ich beschlossen, nicht über den Deadline Day und Transfers zu sprechen."

Coman ist in einer angenehmen Position: Er kann bis zur Schließung des Transferfensters am Freitagabend um 0 Uhr warten, ob noch hochkarätige Angebote für ihn aus Europas Top-Ligen eintrudeln. In Sachen Saudi-Arabien muss er sich erst am 2. September entscheiden, wenn dort das Transferfenster schließt.