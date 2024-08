"Es wird noch einiges passieren": Max Eberl spricht Klartext zu Joshua Kimmich - und kündigt Transfers an

"Wir haben uns unterhalten. Inhalte gebe ich ungern preis. Dass Joshua für uns ein wichtiger Spieler in der Zukunft werden soll, das ist so", sagte Eberl zum Abschluss der Südkorea-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Seoul.

Kimmich wird nach einer chaotischen und titellosen Saison der Münchner als Verkaufskandidat gehandelt, die Bayern sind auf Abgänge und Einnahmen angewiesen.

Mit Kimmich hätte er eine sehr "offene" Unterhaltung gehabt, sagte Eberl: "Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht." Kimmichs Vertrag läuft im Sommer 2025 aus.