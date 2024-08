Lieber Startelf beim FC Bayern München als Olympia-Medaille: Adam Aznou empfiehlt sich als Nachfolger für Alphonso Davies

© getty

Aznou mit rasanten Fortschritten und großer Flexibilität

Auch seine Flexibilität könnte für ihn zur Trumpfkarte werden. Gegen Tirol bot Kompany ihn beispielsweise als rechten Part der Viererkette neben Javier Fernández, Eric Dier und eben Davies auf. Da Joshua Kimmich aller Voraussicht nach in der Mittelfeldzentrale eingeplant ist und Josip Stanisic nach der Verletzung von Ito eher in der Innenverteidigung gebraucht wird, ist mit Sacha Boey nur ein weiterer gelernter Rechtsverteidiger im Kader. Will Kompany auf Davies nicht verzichten, wäre also auch eine Variante mit beiden in der Startelf möglich.

An seinen Schwächen scheint Aznou in den anderthalb Jahren am Bayern-Campus derweil ebenfalls gearbeitet haben. So konnte man bei seinen jüngsten Auftritten erkennen, dass er sich nicht mehr ganz so kopflos unnötig riskanten Situationen aussetzt, die in der Vergangenheit schon ein ums andere Mal in Gegentoren mündeten.

Generell fiel Aznou im vergangenen Winter bei einem Testspiel gegen den FC Basel noch durch schwaches Zweikampfverhalten und fehlende Bereitschaft für defensive Wege auf. Davon war in diesem Sommer bereits weniger zu sehen, die Fortschritte diesbezüglich sind deutlich erkennbar.