"Dann werden wir unsere Ziele nicht erreichen": Jamal Musiala mit Appell an Bayern-Teamkollegen

Bei seinen Leistungen sieht der 21-Jährige, der bei der EM einer von sechs Torschützenkönigen war, ebenfalls noch Potenzial. Er wolle "Schritte nach vorne machen" und "besser als letzte Saison sein".

Eine konkrete Anzahl, Treffer oder Vorlagen betreffend, wolle er sich nicht als Ziel auferlegen: "Ich will trotzdem immer Tore schießen und Assists sammeln, auch jetzt bei der EM, bei der ich mehr und mehr Tore geschossen habe: So will ich in die Saison reinkommen. Generell will ich einfach der Mannschaft helfen, Titel zu gewinnen."