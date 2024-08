"Es macht Sinn für ihn, zu wechseln": Rudi Völler rät Leon Goretzka zu Abgang vom FC Bayern München

Goretzka spielt beim deutschen Rekordmeister Bayern München derzeit keine Rolle mehr. Der neue Trainer Vincent Kompany hatte den Mittelfeldspieler nicht in seinen Kader für das Pokalspiel beim Zweitligisten SSV Ulm (4:0) berufen.

"Es gibt Verträge, aber man will sich auch wohl fühlen. Man will auf seine Einsatzzeiten kommen", sagte Völler. Goretzkas Vertrag in München läuft noch bis 2026.

Man spreche "ganz offen" mit den Spielern über ihre Chancen, betonte Sportvorstand Max Eberl zuletzt: "Sie wissen Bescheid. Wir haben von großer Leistungsstärke gesprochen, die wir im Kader haben. Und dann muss jeder Spieler für sich entscheiden, wie er dann damit umgeht."

Die Situation für Goretzka sei "bestimmt nicht schön", ergänzte Eberl, "als Spieler möchtest du auf dem Platz stehen". Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 29-Jährigen schon nicht für die Heim-EM nominiert.