Trotz Rückkehr ins Mannschaftstraining: Bayern-Star verpasst offenbar kommende Nations-League-Spiele des DFB-Teams

Demnach möchten die Verantwortlichen beim FCB kein unnötiges Risiko eingehen und haben dem 28-Jährigen deshalb nahegelegt, die Länderspielpause für das vollständige Auskurieren seiner Verletzung zu nutzen.

Sané plagte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison und während der EM mit einer hartnäckigen Schambeinverletzung herumg. Anfang Juli wurde der Offensivspieler an der Leiste operiert und absolvierte im Anschluss eine Reha.

Theoretisch soll Sané allerdings schon wieder einsatzbereit sein. Bereits beim nächsten Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am kommenden Sonntag könnte er in den Kader zurückkehren.

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den beiden Spielen am 7. September gegen Ungarn sowie drei Tage später gegen die Niederlande in die neuen Saison in der Nations League.