"Verstehe nicht, warum er dort hingegangen ist": Bereut Harry Kane seinen Wechsel zum FC Bayern München?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland schaffte es England mit einem schwach spielenden Kane bis ins Finale, in dem die Three Lions Spanien mit 1:2 unterlagen.

Kane hat mit Vincent Kompany einen neuen Trainer in München, der ebenfalls darauf aus ist, seine ersten Titel in Deutschland zu holen. Im DFB-Pokal überstanden die Bayern die erste Runde beim 4:0 in Ulm locker. Am Sonntag folgt der Bundesliga-Auftakt mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.