Louis van Gaal enthüllt Anfrage des FC Bayern München bei Trainersuche im Sommer - und äußert Zweifel an Vincent Kompany

Bayern-Stars buhlten wohl um Louis van Gaal

Neben dem Niederländer hatten den Bayern unter anderem Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick abgesagt.

Von 2009 bis 2011 hatte van Gaal beim FC Bayern im Amt gestanden und hatte die Münchner 2010 ins Champions-League-Finale geführt.

Vor der EM war van Gaal auch als Nationaltrainer im Gespräch, ehe Nagelsmann den Posten beim DFB übernahm. Dafür sollen sich vor allem alte Weggefährten der Bayern eingesetzt haben. "In Deutschland wollten mich viele Ex-Spieler. Das konnte man in allen deutschen Medien lesen. Schweinsteiger, Lahm, Thomas Müller, sie wollten mich als Nationaltrainer. Aber sowohl in England als auch in Deutschland nehmen sie nicht so oft einen ausländischen Trainer", erklärte er.

Als Nationalcoach könnte sich van Gaal durchaus einen Job vorstellen. "Das wäre eine Überlegung wert", sagte er.

Zuletzt hatte der Ex-Bondscoach mit den Folgen von Prostatakrebs zu kämpfen.