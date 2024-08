Zu hohe Gehälter beim FC Bayern München? Vincent Kompany? Zu viel Einfluss der Fans? Jetzt spricht Oliver Kahn

© getty

Nein zum Investoreneinstieg "ein großer Pyrrhussieg"?

Die Bundesliga sei zu der Erkenntnis gekommen, dass man investieren müsse. "Also sollte mit Private-Equity-Investoren ein attraktives Paket geschnürt werden, was an Widerständen scheiterte. Auf die Konsequenzen bin ich sehr gespannt. Und als ich die Protestaktionen mit den Tennisbällen und die Freude über das Nein zum Investoreneinstieg sah, habe ich mich gefragt, ob das für einige nicht ein großer Pyrrhussieg ist, also eine perspektivische Niederlage. Sollten die TV-Einnahmen zukünftig stagnieren oder sinken, müssen neue Einnahmequellen gesucht werden. Infolgedessen dürfte es erneut Diskussionen um die Sinnhaftigkeit von 50 plus 1 geben", erklärte der Vizeweltmeister von 2002.

Man könne auf die starke Fankultur in Deutschland stolz sein, findet Kahn. "Sie ist ein Korrektiv bei Fehlentwicklungen. Aber die Fanvereinigungen müssen sich den Realitäten des Fußballs stellen. Ideologische Standpunkte bringen niemandem etwas. 50 plus 1 ist letztlich ein geduldeter, aber jederzeit angreifbarer Kompromiss. Jeder Verein sollte selbst entscheiden können, wie er dieses Thema handhaben möchte. Man kann auch außerhalb von 50 plus 1 intelligente Investorenregelungen finden", sagte er.