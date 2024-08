"Erwartungen deutlich übertroffen": FC Bayern München präsentiert herausragende Zahlen

© imago images

FC Bayern? "Überragende Strahlkraft"

"Die Fan-Resonanz bei unseren Testspielen hat die Erwartungen deutlich übertroffen", erklärte Stefan Mennerich dazu: "Das unterstreicht die überragende Strahlkraft des FC Bayern im In- und Ausland." Und es unterstreicht mögliche Ambitionen, die DFL womöglich weiter unter Druck zu setzen. Wenngleich abzuwarten ist, wie hoch die Zahl der Abonnenten noch ist, wenn die exklusiven Spiele im Saisonverlauf weniger werden.

In der Vergangenheit wurde in Deutschland immer mal wieder über eine Umverteilung der TV-Gelder gesprochen. In der Saison 2024/25 liegt die Differenz bei den nationalen Ausschüttungen zwischen Holstein Kiel auf dem letzten Platz (rund 29,4 Millionen Euro) und dem FC Bayern (rund 70,5 Millionen Euro) bei mehr als 40 Millionen Euro. Hierbei geht es nur um die von der DFL ausgeschütteten Gelder.