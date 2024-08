"Uli Hoeneß hat mich für verrückt erklärt": Michael Reschke enthüllt heftige Diskussionen vor Transfer von Bayern-Star

Coman wechselte 2015 zunächst für zwei Jahre per Leihe von Juventus Turin zum FC Bayern, im Anschluss verpflichtete der deutsche Rekordmeister den Franzosen fest.

In seinen neun Jahren an der Säbener Straße stand der 28-Jährige insgesamt 294-mal auf dem Platz. Dabei erzielte er 63 Tore und gab 66 Vorlagen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027. In diesem Sommer gilt er als Verkaufskandidat.