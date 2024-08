"Es ist sein Spiel": Max Eberl bestätigt Einsatz von Harry Kane gegen Tottenham Hotspur

Für den FC Bayern steht am kommenden Samstag (10. August) das zweite von zwei Testspielen gegen Tottenham an. Am Dienstag darauf (13. August) steigt der letzte Test der Vorbereitung gegen WSG Tirol.

Das erste Pflichtspiel findet am 16. August im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm statt, der Bundesligaauftakt ist am 25. August auswärts beim VfL Wolfsburg.