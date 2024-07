"Den Fokus darauf legen, wieder ganz nach oben zu kommen": Bayern-Trainer Vincent Kompany appelliert an FCB-Stars

"Man sollte", so der 38-Jährige, "von Anfang an spüren, dass eine neue Saison ansteht und die Mentalität stimmt". Dabei sei es normal, dass manche Spieler "noch nicht fit" seien oder "noch manche Sachen lernen" müssten, sagte Kompany: "Aber mental musst du fit sein, von Anfang an. Der Kader muss zu hundert Prozent diesen Fokus und diese Intensität haben, um jetzt wieder erfolgreich zu sein."

Nach der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren wollen die Münchner unter dem Nachfolger von Thomas Tuchel wieder voll angreifen. Am Donnerstag soll Kompany, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, seine erste Einheit auf dem Platz an der Säbener Straße leiten. Dabei wird ein Großteil der Spieler aufgrund der EM jedoch noch fehlen. Stürmer Harry Kane etwa wird nach der Finalniederlage gegen Spanien mit England auch die Asien-Reise der Bayern vom 31. Juli bis 5. August verpassen.

Das Training wird der Belgier trotz seiner guten Deutsch-Kenntnisse auf Englisch leiten, wie er verriet. "Für mich ist es wichtig, dass ich immer deutlich bin", sagte Kompany: "Im Moment ist die 'Business-Sprache' und vor allem die Fußballterminologie komplett auf Englisch." Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, "dass man die Spieler motiviert, Deutsch zu lernen und Deutsch zu reden".