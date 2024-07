Profivertrag und Leihe ins Ausland für FC-Bayern-Talent Matteo Perez Vinlöf

"Um ihn langfristig weiterzuentwickeln, haben wir uns mit ihm für den Schritt vom FC Bayern Campus in die österreichische Erste Liga entschieden. Bei Austria Wien konnten wir mit Frans Krätzig sehr gute Erfahrungen sammeln. Wir sind davon überzeugt, dass Matteo dort die nächste Stufe nimmt, um sich im Profifußball zu etablieren", sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund.

Perez Vinlöf hatte sich über die U19 des FC Bayern für die Amateure und auch für das Profi-Team empfohlen. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gab der Youngster beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg sein Profidebüt in der Bundesliga. Anfang Juni wurde der bisherige Juniorennationalspieler erstmals in den schwedischen A-Kader berufen.