Bayern München verzichtet auf seiner Asienreise auf Harry Kane, Alphonso Davies, Dayot Upamecano und Kingsley Coman. Die vier Stars erhalten nach ihrer Teilnahme an der Europameisterschaft bzw. an der Copa America noch länger Urlaub. Er hoffe, sagte Trainer Vincent Kompany am Montag zum Start des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee, "dass alle zum ersten Pokalspiel dabei sind".

Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am 16. August in der ersten Runde auf Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Die Tour nach Südkorea findet vom 31. Juli bis 5. August statt. Aktuell bereitet sich der FC Bayern in Rottach-Egern auf die neue Saison vor. Neben Kane, Davies, Upamecano und Coman fehlen dort auch noch die EM-Starter Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Matthijs de Ligt. Sie sollen bis 29. Juli wieder einsteigen.

