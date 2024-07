Comeback nach EM-Aus naht: Das ist der Stand bei Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern

Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das EM-Turnier nominiert worden, sein Länderspiel-Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feierte er Anfang Juni beim Testspiel gegen die Ukraine (0:0).

Die Mandelentzündung ließ den Traum von der Heim-EM dann platzen, für Pavlovic wurde Emre Can nachnominiert.

Ein Trost für Pavlovic war kurz nach dem EM-Aus die Vertragsverlängerung bei seinem Jugendklub Bayern München, wo er nun bis 2029 gebunden ist.

In der vergangenen Saison hatte der Sohn eines serbischen Vaters und einer deutschen Mutter einen fulminanten Aufstieg beim FCB hingelegt, im Oktober in der Bundesliga und kurz darauf in der Champions League debütiert und sich durch starke Leistungen in den Fokus von Nagelsmann gespielt.