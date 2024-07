Telefonat vor einem Jahr: FC Bayern München interessiert sich wohl weiterhin für belgischen Nationalspieler

Bereits Ende Mai gab es Gerüchte über ein angebliches Münchner Interesse an Bakayoko. Beim FC Bayern sollen vor allem Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl den 21-Jährigen schätzen. Nach der Verpflichtung von Michael Olise müssten die Münchner aber zunächst einen Flügelspieler verkaufen, ehe sie einen neuen unter Vertrag nehmen.

Kompany wollte seinen Landsmann schon vergangenen Sommer zum FC Burnley locken, wie Bakayoko vor einigen Wochen verriet. "Ich habe einen Anruf von Kompany erhalten. Das stimmt. Er hat mir seine Idee vom Fußball erklärt. Das war schön. Ich habe meine Sicht der Dinge mitgeteilt", berichtete Bakayoko in der belgischen Zeitung Het Nieuwsblad. "Es war ein gutes Gespräch."

Bakayoko wäre im vergangenen Jahr im Vergleich wohl noch ein Schnäppchen gewesen, doch nun soll er laut niederländischen und belgischen Medienberichten 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Durch eine starke Saison beim souveränen Meister PSV Eindhoven, der es auch noch ins Achtelfinale der Champions League schaffte, ist sein Wert deutlich gestiegen.

Bakayoko kam in der vergangenen Saison in 48 Pflichtspielen in allen Wettbewerben zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und elf Vorlagen. Für Belgien feierte im März 2023 sein Debüt im Nationalteam, zuletzt nahm er auch der EM in Deutschland teil.