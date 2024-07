Konkurrenz überboten: FC Bayern München gibt für Xavi Simons offenbar hochdotiertes Angebot ab

Die Bayern sollen dem Bericht zufolge ein Leihangebot mit einer anschließenden Kaufverpflichtung in Höhe von 90 Millionen Euro abgegeben und Leipzig damit überboten haben.

An die Sachsen war Simons in der vergangenen Saison ausgeliehen. Leipzig soll dem Vernehmen nach auf ein erneutes Leihgeschäft pochen und will den Offensivspieler 2025 ebenfalls fest verpflichten.

Dieses Modell wäre auch im Sinne von Paris Saint-Germain. Bei einem sofortigen Verkauf im Sommer müsste PSG eine erhebliche Summe an Simons' Ex-Klub PSV Eindhoven abdrücken. Die Vereinbarung läuft am 1. Januar ab.