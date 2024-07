Kehrtwende? Verbleib von Matthijs de Lingt beim FC Bayern München plötzlich wieder denkbar

Demnach ist eine Kehrtwende bei de Ligt möglich.

Zuletzt zeichnete sich ein Wechsel des Niederländers zu Manchester United ab, allerdings kamen die beiden Vereine hinsichtlich der Ablösesumme bisher nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

Laut Sky beträgt die Differenz zwischen Bayerns Forderung und Uniteds aktuellem Angebot 15 Millionen Euro. Daher werde de Ligt nach aktuellem Stand am 2. August zunächst beim FC Bayern in die Vorbereitung einsteigen, da zuvor keine Entscheidung über seine Zukunft zu erwarten sei. Der Vertrag des 24-Jährigen in München läuft noch bis 2027.

Wie Sky weiter schreibt herrscht unter den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters indes Uneinigkeit darüber, ob man de Ligt tatsächlich verkaufen sollte.