FC Bayern München, News und Gerüchte: Didi Hamann legt sich auf letzten Trainer-Kandidaten beim FC Bayern fest

FC Bayern München, News - Didi Hamann: Diesen Trainer muss der FCB jetzt holen

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer scheidenden Thomas Tuchel hat der FC Bayern Absage auf Absage kassiert. Der schwerste Schlag war wohl der Rückzug von Ralf Rangnick am Donnerstag, denn die bevorstehende Verpflichtung des 65-Jährigen hatten die Verantwortlichen des Rekordmeisters ziemlich forsch angekündigt. Nun steht der FCB weiter ohne Trainer da und die Liste der möglichen Kandidaten ist stark ausgedünnt.

Für Ex-Bayern-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann kommt nun nur noch ein Mann in Frage: Zinédine Zidane.

"Wenn die Bayern ihr Gesicht wahren und einigermaßen aus der Sache herauskommen wollen, müssen sie jetzt Zinédine Zidane holen", schreibt Hamann in seiner aktuellen Kolumne für Sky. "Die Verständigung sollte nicht das Problem sein. Die Frage ist, ob er es machen will, denn ein Kandidat dieses Formats könnte jetzt sagen: 'Wenn ihr mich so gerne haben wollt, warum habt ihr mich dann nicht schon vor ein paar Wochen gefragt?'

Vor ein paar Wochen meldete eine spanische Zeitung, Zidane wäre der neue Bayern-Trainer und sein Engagement in München nur noch Formsache. Diese Nachricht erwies sich jedoch als substanzlos, was FCB-Sportvorstand Max Eberl bereits am Tag darauf bestätigte. Seitdem spielte der 51-Jährige, der mit Real Madrid einmal als Spieler und dreimal als Cheftrainer die Champions League gewann, offenbar keine Rolle mehr in den Planungen des deutschen Rekordmeisters.