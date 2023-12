FC Bayern: Für Jérôme Boateng kommt der FCB "medial zu schlecht weg"

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Jérôme Boateng wundert sich über die Darstellung der FCB-Leistungen in den Medien. Für den Abwehrspieler ist klar: Die Saison seines Ex-Vereins ist gut.

Dem kicker sagte Boateng zu den Aussichten des Rekordmeisters in der Bundesliga: "Die Meisterschaft ist bei Bayern immer Pflicht und muss der Anspruch mit dieser Mannschaft sein, auch wenn Xabi Alonso mit Leverkusen es überragend macht. Die Bayern kommen aber im Vergleich medial zu schlecht weg, ihre Bilanz spricht - mit Ausnahme des Ausscheidens im DFB-Pokal - für sie."

Boateng, 2013 und 2020 Gewinner der Königsklasse, äußerte sich auch zur Lage in der Champions League: "Die Gruppenphase war gut, nicht überragend, vor allem aber kein Gradmesser. Ab dem Achtelfinale wird es spannend. Manchester City steht wohl etwas über allen anderen, dann kommen Real Madrid, der FC Bayern und vielleicht der FC Arsenal."

Der 36-Jährige sucht aktuell einen neuen Verein, ein erneutes Engagement in München platzte vor einigen Wochen. "Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es mit dem FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde", schilderte Boateng. "Italien, Spanien, ich bin für vieles offen. Ich habe in den Trainingsspielen beim FC Bayern gemerkt, dass ich vom Niveau her noch mithalten kann, will spielen und in den Rhythmus kommen."