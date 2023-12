Der FC Bayern München gastiert am 14. Spieltag der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Eintracht Frankfurt trifft am heutigen Samstagnachmittag, den 9. Dezember, in der Bundesliga auf dem FC Bayern München. Die Begegnung am 14. Spieltag wird um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Der FC Bayern München dürfte erholt in das heutige Duell gegen Eintracht Frankfurt gehen. Die Begegnung des FCB am vergangenen Ligaspieltag gegen Union Berlin wurde aufgrund der Schneemassen in München abgesagt und auch im Pokal waren die Bayern unter der Woche nicht im Einsatz. Das letzte Pflichtspiel bestritt der FC Bayern München daher vor zehn Tagen. Mit einem Sieg gegen die SGE kann das Team von Thomas Tuchel zumindest bis morgen die Tabellenführung übernehmen.

Eintracht Frankfurt war dagegen unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Die Frankfurter zeigten im Duell gegen den 1. FC Saarbrücken eine schwache Leistung und unterlagen gegen den Zweitligisten mit 0:2. Wie tritt Eintracht Frankfurt am heutigen Tag gegen den SC Bayern München auf?

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Larsson, Dina Ebimbe, Max - M. Götze, Chaibi - Marmoush

Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Larsson, Dina Ebimbe, Max - M. Götze, Chaibi - Marmoush FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

© getty Der FC Bayern München bekommt es in der Bundesliga heute mit Eintracht Frankfurt zu tun.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Sky zeigt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München heute exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD um 15.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Kai Dittmann kommentiert die Begegnung am Nachmittag für Sky.

Alternativ könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute bei Sky in der Konferenz sehen. Diese überträgt der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Im Livestream zeigt Sky die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München ebenso live und in voller Länge. Den Livestream von Sky findet Ihr in der Sky-Go-App oder auf WOW.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 14. Spieltag

Bundesliga, 14. Spieltag Duell: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München könnt Ihr heute bei SPOX im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

