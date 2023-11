FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus tut Mannschaft leid - FCB wohl scharf auf Ligue-1-Star

Lothar Matthäus möchte die Geschehnisse rund um den Klassiker abhaken und erklärt, warum ihm die Spieler des FCB leid tun. Aleksandar Pavlovic schwärmt von seinem Einsatz gegen den BVB. Außerdem: Ein Ligue-1-Star ist wohl im Visier der Münchner. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Generell würde er Tuchel die Auseinandersetzung aber keineswegs übel nehmen: "Natürlich ist man ab und zu im Tunnel. Bisher hat er seine Interviews immer sehr gut gemacht in den letzten Monaten, wo auch nicht immer alles so gelaufen ist, wie es sich der FC Bayern bzw. Tuchel vorgestellt hat."

Lothar Matthäus will die Geschehnisse rund um den Klassiker und die direkte Konfrontation mit Thomas Tuchel hinter sich lassen. "Die Sache vom Samstag ist für mich vergessen, auch für meinen Arbeitgeber Sky. Es gibt kein Nachpoltern und kein Nachhaken, kein Draufhauen und kein Beleidigtsein", stellte der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne klar.

© getty

FC Bayern, News: Aleksandar Pavlovic schwärmt von "Wahnsinn" in Dortmund

Die Profi-Karrierebilanz von Aleksandar Pavlovic kann sich sehen lassen: Zwei Einsätze in der Bundesliga, zwei Siege, 12:0 Tore. Beim 8:0 gegen Darmstadt am vorvergangenen Wochenende feierte der 19-jährige gebürtige Münchener sein Bundesliga-Debüt für die Bayern, am Samstag gegen Erzrivale Borussia Dortmund durfte er gleich schon wieder ran und sorgte mit dem sehenswerten Pass auf Harry Kane für die Vorlage zum 4:0-Endstand im Signal Iduna Park.

"In diesem engen Spiel eingewechselt zu werden, und so lange auf dem Platz dabei zu sein, war Wahnsinn", sagte Pavlovic (SPOX-Note 2 gegen Dortmund) auf der Bayern-Homepage. "Für dieses Vertrauen möchte ich mich bei Thomas Tuchel und seinem Trainerteam bedanken. Dass ich am Ende auch noch einen Assist besteuern konnte, macht mich sehr glücklich."