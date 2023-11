FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Wechsel für João Palhinha "Chance meines Lebens"

Im Sommer stand João Palhinha kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. Nun spricht er über den gescheiterten Deal. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Mit der verpassten Gelegenheit hat sich der 28-Jährige allerdings abgefunden - und hofft wohl insgeheim auf ein Aufflammen des Bayern-Interesses. "Ich weiß nicht, ob das nochmal passieren wird oder nicht", gestand er. "Ich will einfach nur meine Arbeit machen, so wie ich es bisher getan habe", ergänzte er und schob nach: "Was passieren soll, wird auch passieren."

"Ich kann nicht lügen: Es war die Chance meines Lebens, die sich mir geboten hat", sagte Palhinha im Podcast ' Fulham Fix '. "Wenn etwas wie Bayern in deinem Leben passiert, kannst du an nichts anderes mehr denken", ergänzte er.

Die guten Leistungen sollen nun für die Bayern-Befürchtung gesorgt haben, dass sich Sané auf die Wunschlisten der internationalen Top-Klubs spielen will - genauso wie die Tatsache, dass sich Sané in den vergangenen Wochen deutlich offener im Umgang mit den Medien und Journalisten zeigt.

Sanés Vertrag beim FC Bayern läuft 2025 aus, im kommenden Sommer will er die grundsätzliche Entscheidung treffen, ob er langfristig in München bleibt oder nach seiner Zeit bei Manchester City noch einmal ins Ausland wechselt.

© getty

FC Bayern, News: Keine Neuer-Absprache mit Nagelsmann

Torhüter Manuel Neuer hat bestritten, dass er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits konkret über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft im kommenden März gesprochen hat. "Es gibt jetzt keine Absprache", sagte der Kapitän des FC Bayern nach dem 0:0 in der Champions League gegen den FC Kopenhagen, betonte aber: "Ich stehe im guten Austausch mit meinem Torwarttrainer in der Nationalmannschaft genauso wie mit Julian, und wir gehen alle davon aus, dass ich dabei bin, wenn alles normal läuft."

Seine drei Glanzparaden in der 87. Minute, mit denen er die Münchner vor einer Niederlage bewahrte, wollte Neuer nicht als Bewerbungsschreiben an Nagelsmann verstanden wissen. "Er kennt mich, er hat so was schon mal gesehen im Training und auch in den Spielen", sagte der 37-Jährige und betonte: "Von daher bin ich sehr gelassen, was den März angeht."

Die Gegner für die ersten Länderspiele im EM-Jahr 2024 stehen dagegen noch nicht fest. Im Gespräch für März sind Duelle mit den Niederlanden in Frankfurt und Frankreich in Lyon. (SID)