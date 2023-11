FC Bayern München: Marketing-Vorstand Andreas Jung hört auf

Der FC Bayern muss sich auf die Suche nach einem neuen Mitglied des Vorstands begeben. In der Aufsichtsratssitzung der Münchner am Montag kündigte Marketing-Vorstand Andreas Jung (61) an, seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nach 27 Jahren nicht verlängern zu wollen.

Jung hatte den Umsatz bei den Sponsoren des deutschen Rekordmeisters von rund 13 Millionen im Jahr 1996 auf zuletzt 246 Millionen in der Saison 2022/2023 gesteigert.

"Ohne diese Einnahmen hätten wir uns nicht ganz oben im europäischen Fußball etablieren können", sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer.