Der FC Bayern München hält heute seine Jahreshauptversammlung 2023 ab. Was auf der Tagesordnung steht und wo Ihr die JHV im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt SPOX.

Es ist wieder soweit, der FC Bayern München wird in seiner Jahreshauptversammlung wieder auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken und ein paar Themen angehen. Dabei warten ein paar Änderungen auf uns.

Wie der FCB verkündete, wurde im Vorfeld zusammen mit den Mitgliedern an einer Anpassung der Satzung gearbeitet, über die heute abgestimmt wird. Darin soll es vor allem um menschenrechtliche Themen gehen, man wolle sich in der Änderung von Paragraph zwei klarer gegen "verfassungs- und fremdenfeindliche sowie antidemokratischen Bestrebungen" aussprechen.

Aber wird die JHV auch kostenfrei im TV oder im Livestream gezeigt? Das verrät dieser Artikel!

FC Bayern München, Jahreshauptversammlung 2023: Datum, Uhrzeit, Ort

Los geht es am heutigen Sonntag, dem 12. November, schon ein wenig früher als in den vergangenen Jahren. Weil sich viele Mitglieder ob der späten Sitzungen, die sich teils bis in die Nacht gezogen hatten, beschwert haben, wurde die Sitzung vorverlegt: ab 11 Uhr wird heute schon getagt, der Einlass in die Rudi-Sedlmayer-Halle öffnet um 9 Uhr.

FC Bayern München, JHV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Jahreshauptversammlung des FCB im TV und Livestream?

Die Jahreshauptversammlung wird auch in diesem Jahr wieder vollkommen kostenfrei ausgestrahlt - zwar nicht im TV, dafür aber im Livestream. Diesen bietet der FC Bayern auf zahlreichen Kanälen an: fcbayern.com, App, YouTube-Kanal oder Facebook-Seite - schaut einfach vorbei und verfolgt die gesamte JHV live mit. Eine Möglichkeit für Mitglieder, online abzustimmen, gibt es allerdings nicht.

FC Bayern München, Jahreshauptversammlung 2023: Wichtigste Infos

FC Bayern München, Jahreshauptversammlung 2023: Agenda, Tagesplan, Ablaufplan, Tagesordnung