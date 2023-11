FC Bayern München: Leroy Sané will angeblich Mega-Vertrag unterschreiben

Leroy Sané vom FC Bayern möchte bei seiner nächsten Vertragsverlängerung offenbar einen Kontrakt über vier oder fünf Jahre unterschreiben. Das will Sport1 erfahren haben.

Das aktuelle Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft in München 2025 aus. Zuletzt hatten verschiedene Medien berichtet, der deutsche Nationalspieler wolle im Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen: Eine langfristige Verlängerung bei Bayern oder ein Wechsel zu einem anderen Topklub ins Ausland.

Laut Sport1 ist sich Sané darüber bewusst, in Sachen Gehalt beim FCB keine riesigen Sprünge mehr machen zu können. Der Offensivspieler soll aktuell 19 Millionen Euro pro Jahr kassieren, die Grenze beim deutschen Rekordmeister liege bei maximal 25 Millionen Euro.

"In den nächsten Wochen werden wir Gespräche führen", hatte Sportdirektor Christoph Freund vor drei Wochen auf Sanés Zukunft angesprochen erklärt: "Natürlich ist er ein außergewöhnlicher Spieler, für Bayern ein Schlüsselspieler. Deswegen wäre es sicher schön, wenn er noch lange in München bleiben würde." Gespräche sollen bis heute aber keine stattgefunden haben.

Sané, der 2020 von Manchester City an die Isar gewechselt war, befindet sich seit Wochen in Topform. In der laufenden Saison verbuchte der gebürtige Essener in 14 Pflichtspielen für die Münchner neun Tore und drei Vorlagen.

"Er ist körperlich eine Maschine. Und das ist neben seinem Talent das Beste, was er mitbringt", sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstag über Sané: "Er kann unsere Anweisungen umsetzen wie kaum ein anderer."