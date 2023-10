Thomas Müllers 500. Scorerpunkt im Trikot des FC Bayern: So erreichte die FCB-Legende den Meilenstein

Thomas Müller hat in seinem Einsatz als Joker gegen Darmstadt am Samstag ein Tor und zwei Assists verbucht. Dabei handelte es sich um die Scorerpunkte 500, 501 und 502 in seiner Karriere im Bayern-Trikot. Der kicker hat die Scorerpunkte nach verschiedenen Kriterien aufgelistet. Eine Auswahl.

Laut opta ist der 34-Jährige zudem der erste Bayern-Spieler der Vereinshistorie, der in 15 Bundesliga-Saisons trifft. Er überflügelte die Vereinslegenden Gerd Müller, Klaus Augenthaler und Mehmet Scholl (je 14). Diese Marke übertreffen in der Geschichte der Liga (seit 1963) nur sechs Spieler, die allesamt auf Tore in 16 Spielzeiten kommen, darunter Mats Hummels von Borussia Dortmund. Die 502 Scorerpunkte verteilen sich übrigens auf 236 Tore und 266 Vorlagen.

© imago images Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Gerd Müller hält den Rekord Sind 502 Scorerpunkte für den FC Bayern eigentlich Rekord? Nein, schließlich gab es da noch den "Bomber" Gerd Müller. Der erzielte laut transfermarkt.de allein 568 Tore im Bayern-Trikot, dazu kommen dann noch 102 Vorlagen. Platz zwei kann Müller aber so schnell niemand mehr nehmen. Robert Lewandowski brachte es in seiner Bayern-Zeit auf 417 Scorerpunkte (344 Tore, 73 Vorlagen).

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Scorerpunkte pro Wettbewerb 347 Scorerpunkte sammelte Müller in der Liga, 87 in der Champions League und 61 im DFB-Pokal. Dazu kommen sechs im Supercup und ein Punkt in der Champions-League-Qualifikation

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Wie schoss er seine Tore? Seine Tore schoss Müller hauptsächlich mit rechts (150). Deutlich seltener traf er mit links (55), mit dem Kopf (29), der Brust (1) und sogar dem linken Oberarm (1).

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Wo gab er seine Vorlagen? Die meisten Vorlagen gab Müller natürlich in der Bundesliga: Als einziger Spieler seit Erfassung der Assists ab 1988 gab er über 200 Vorlagen. Überhaupt schafften nur drei Spieler eine dreistellige Zahl an Vorlagen: Franck Ribery (121), Marco Reus (113) und Andreas Möller (109). Es folgen 34 Vorlagen in der Champions League, 28 im DFB-Pokal und je eine im Supercup und der CL-Qualifikation.

© imago images Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Sein erster Scorerpunkt Thomas Müller brauchte gerade mal zwei Spiele, um seinen ersten Scorerpunkt für die Bayern zu verbuchen: Am 10. März 2009 traf er im Champions-League-Achtelfinale gegen Sporting Lissabon (7:1) als Joker in der 90. Minute zum Endstand.

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Lieblingsgegner Die meisten Scorerpunkte gelangen Müller gegen Werder Bremen (13 Tore, 20 Assists), gefolgt vom VfL Wolfsburg (15 Tore, 14 Assists) und dem VfB Stuttgart (11 Tore, 17 Vorlagen). International lief es gegen den FC Barcelona am besten (8 Tore, 2 Vorlagen in neun Spielen). In acht Spielen gegen Real Madrid ging er dagegen komplett leer aus.

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Lieblingspartner Die meisten Buden servierte Müller natürlich Lieblingspartner Robert Lewandowski: Der traf stolze 64-mal nach Pass von Müller. Es folgen Mario Gomez (23), Arjen Robben (19) und Serge Gnabry (16). Umgekehrt wurden Müller die meisten Tore von "Robbery" aufgelegt: Robben assistierte 22-mal, Franck Ribery einmal weniger.

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Lieblingstrainer Für sieben Trainer absolvierte Thomas Müller mindestens 50 Spiele im Bayern-Trikot. Am besten lief es unter Pep Guardiola und Jupp Heynckes: Trainer Pflichtspiele Scorerpunkte Pep Guardiola 148 126 Jupp Heynckes 135 100 Hansi Flick 81 74 Louis van Gaal 95 66 Julian Nagelsmann 69 52 Niko Kovac 60 33 Carlo Ancelotti 52 28

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Seine beste Saison In der Spielzeit 2015/16 lieferte Müller am besten ab: In 49 Spielen gelangen ihm 32 Tore und 13 Assists - macht 45 Scorerpunkte. Insgesamt knackte er die Marke von 40 Scorerpunkten in einer Spielzeit gleich sechsmal. Elfmal erzielte er in einer Saison jeweils mindestens 10 Tore und 10 Vorlagen.

© imago images Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: Lieblings-Torhüter Die meisten Tore machte Müller gegen einen Weltmeister von 2014: Ron-Robert Zieler musste den Ball gleich neunmal aus dem Netz holen. Acht Treffer gelangen ihm gegen Diego Benaglio, Felix Wiedwald - und gegen den heutigen Bayern-Kollegen Sven Ulreich.

© getty Thomas Müller, 500. Scorerpunkt für den FC Bayern: 342 Spiele ohne Punkt In 342 Spielen für die Bayern ging Müller leer aus, blieb also ohne Tor und ohne Vorlage. Das macht knapp über 50 Prozent seiner Spiele - in 334 Spielen lief es nämlich besser. Und: Von diesen 334 Partien wurden stolze 295 gewonnen.