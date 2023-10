FC Bayern will sich im Winter wohl erneut um João Palhinha bemühen: Ablöse noch teurer?

Der FC Bayern München will im kommenden Winter-Transferfenster offenbar einen neuen Versuch unternehmen, João Palhinha vom FC Fulham zu verpflichten. Der Deal droht allerdings teurer zu werden als er noch im Sommer gewesen wäre. Das berichtet der englische Telegraph.

Der Portugiese, der beim deutschen Rekordmeister die Baustelle im defensiven Mittelfeld schließen soll, verlängerte im September nämlich etwas überraschend seinen Vertrag bei dem Premier-League-Klub bis 2028 - obwohl er am Deadline Day schon in München gelandet war und sich der Transfer erst auf der Zielgeraden zerschlagen hatte.

In dem neuen Arbeitspapier des 28-Jährigen ist laut Telegraph keine Ausstiegsklausel verankert, weshalb die ursprünglich von Fulham akzeptierte Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro plus Boni bei einem erneuten Vorstoß der Bayern steigen dürfte.

Dem Bericht zufolge wollen die Cottagers im Winter deutlich mehr Geld für ihren Leistungsträger, eine genaue Summe wird allerdings nicht genannt.

Palhinhas Wechsel nach München war in erster Linie daran gescheitert, weil Fulham keinen moderaten Ersatz gefunden hatte.

FC Bayern München: Erneuter Vorstoß bei Palhinha?

FCB-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen hatte am Sonntag bezüglich Palhinha verhalten reagiert. "Die Situation wie wir sie im letzten Sommer hatten, war ungut. Das Transferfenster geht am 1. Januar auf, von daher ist es zu früh, über Namen zu spekulieren. Aber wir werden sicherlich nicht auf den letzten Drücker agieren", sagte er gegenüber der Bild.

Sportdirektor Christoph Freund hatte sich hingegen bereits kurz nach der Vertragsverlängerung von Palhinha zu dem Thema geäußert und versichert, dass er sich deshalb keine Sorgen machen würde. "Aktuell bedeutet das gar nichts", sagte er unter anderem.