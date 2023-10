FC Bayern München, News und Gerüchte: Christoph Freund spricht über Comeback-Plan für Manuel Neuer, Thomas Tuchel kann Guerreiro-Verletzung nicht glauben

Manuel Neuer könnte Ende Oktober wieder im Bayern-Tor stehen. Derweil äußerte sich Thomas Tuchel ungläubig zur erneuten Verletzung von Raphael Guerreiro und ist voll des Lobes für Leroy Sané. Außerdem hagelte es Kritik für die Transferpolitik in den vergangenen Jahren. Die News zum FCB heute.

© getty FC Bayern, News: Thomas Müller stellt Neuer-Rekord ein Bayern Münchens Offensivspieler Thomas Müller hat am Sonntag einen Rekord seines Teamkollegen Manuel Neuer eingestellt. Das 3:0 gegen den SC Freiburg war im 448. Einsatz Müllers 322. Bundesliga-Sieg. Ebenso viele hat bislang nur Neuer erreicht.

© getty FC Bayern, News: Christoph Freund spricht über Comeback-Plan für Manuel Neuer Nach der anstehenden Länderspielpause könnte es so weit sein: Feiert Manuel Neuer Ende Oktober nach dann über zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback für den FC Bayern München? Sportdirektor Christoph Freund machte den FCB-Fans am Sonntag jedenfalls Hoffnung: "Da schaut es richtig gut aus", sagte er hinsichtlich einer Rückkehr Neuers zwischen die Pfosten. "Er wird die Zeit (Länderspielpause, d. Red.) jetzt nutzen, um zu trainieren und viele Einheiten zu machen, teilweise auch mit der U23, damit er einfach auf dem Platz steht und Rhythmus bekommt." Auf einen genauen Zeitpunkt für Neuers Comeback wollte sich Freund noch nicht festlegen, er betonte aber: "Ob es das nächste Spiel oder das übernächste ist, werden wir sehen, aber wir glauben, dass es zeitnah passieren wird." Das erste Bayern-Spiel nach der Länderspielpause ist der Auswärts-Auftritt bei Mainz 05 in der Bundesliga am 21. Oktober. Drei Tage später ist man dann in der Champions League bei Galatasaray gefordert. Möglicherweise steht in beiden Partien wieder Neuer im Kasten des FCB.

© getty FC Bayern, News: Thomas Tuchel kann erneute Verletzung von Raphael Guerreiro "nicht glauben" Neuzugang Raphael Guerreiro, der erst Ende September von einer Verletzung zurückgekehrt war, wird dem FC Bayern mit einem Muskelfaserriss vorerst erneut fehlen. Laut Bild muss der FCB drei Wochen lang auf den Linksverteidiger verzichten. Trainer Thomas Tuchel sagte vor dem 3:0 gegen Freiburg am Sonntag bei DAZN zu Guerreiros Verletzung: "Wir können es alle nicht glauben. Er hat sie sich zwischen den Trainings zugezogen", erklärte Tuchel und führte aus: "Wann war das? Vorgestern. Er hat die komplette Einheit absolviert. Wir haben Positionsspiele gemacht. Wir haben auf große Tore, kleine Tore gespielt. Er hatte ein positives Gefühl, es ging ihm gut." Am nächsten Tag habe Guerreiro dann "was kontrollieren lassen, weil er etwas an einer anderen Stelle gespürt hat. Dieses Mal am Oberschenkel. Nun ist es eine Muskelverletzung und er fällt leider aus."

© imago images Markus Babbel kritisiert Oliver Kahn für seine Zurückhaltung. FC Bayern, News: Markus Babbel übt Kritik am FCB Dem früheren Bayern-Profi Markus Babbel haben einige Entwicklungen rund um den FCB in den vergangenen Wochen nicht gefallen. So kritisierte Babbel am Sonntag im Doppelpass bei Sport1 zum Beispiel, dass Bayern überhaupt in die Lage kam, über eine letztlich dann doch nicht realisierte Verpflichtung des aktuell vereinslosen Jerome Boateng nachzudenken: "Das ist schon seit zwei Jahren nicht Bayern-like", sagte Babbel über das Handeln des Rekordmeisters in Sachen Transfers. "Da ist ein Vakuum entstanden und keiner hatte die Weitsicht zu erkennen: Was passiert eigentlich, wenn drei Innenverteidiger verletzt sind? Wer ist denn dann die Nummer vier? Den Verkauf von Benjamin Pavard und Lucas Hernández lasse ich mir noch einreden, dafür gab es ja auch gutes Geld. Aber unnötigerweise und ohne Not gibt man dann auch noch Josip Stanisic an Bayer Leverkusen ab." Indes sprach sich Babbel für ein Engagement von Max Eberl beim FCB aus, der zuletzt bei RB Leipzig als Geschäftsführer Sport entlassen wurde. "Da ist bei den Bayern gerade keiner in der Lage, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Deswegen würde es mich auch nicht überraschen und mich persönlich freuen, wenn Max Eberl käme, weil der diese Weitsicht hat", so Babbel.