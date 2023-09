FC Bayern München, News und Gerüchte: Tottenham sticht FCB bei Kroatien-Juwel aus - Warnung wegen Mathys Tel

Tottenham Hotspur hat das Wettbieten um ein kroatisches Innenverteidiger-Juwel gewonnen. Torsten Frings warnt die Münchner wegen Mathys Tel. Der FC Bayern München geht eine Partnerschaft zur Talentförderung in Westafrika ein. Die News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Für den FC Bayern geht es dabei natürlich auch um Talentscouting. "Gemeinsam wollen wir die besten Talente in Westafrika finden, ihnen ein optimales Umfeld für ihre Entwicklung und den besten individuellen Weg in die europäischen Ligen und die MLS bieten", beschreibt auch Red&Gold-Football-Geschäftsführer Jochen Sauer das gemeinsame Vorhaben.

Dabei soll auch in Sachen Training zusammengearbeitet werden. Sowohl personell als auch in Sachen Philosophie wird Red&Gold Football die gambische Akademie unterstützen. "Wir wollen nicht nur Talente entwickeln, sondern auch jungen Menschen bessere Perspektiven für ihr Leben bieten", erklärte Helmut Hack, Gründer und Eigentümer der Fußballakademie, die Ziele der Akademie und der neuen Partnerschaft.

Das Projekt Red&Gold Football, eine Zusammenarbeit zwischen dem FC Bayern München und Los Angeles FC, hat eine neue Partnerschaft mit den 'Gambino Stars Africa', einer bekannten Fußballakademie in Gambia, bekanntgegeben. Dort sollen die Top-Talente Gambias sowie anderer westafrikanischer Nationen auf höchstem Niveau entwickelt werden. Durch die Partnerschaft sollen den Spitzenspielern ein kontrollierter und selbstbestimmter Weg in die Top-Ligen Europas sowie in die MLS aufgezeigt werden.

Luka Vuskovic unterschrieb an seinem 16. Geburtstag einen Profivertrag bei seinem Jugendklub, feierte schnell sein Debüt und entwickelte sich sofort zum Stammspieler. Der 1,93 Meter große Innenverteidiger ist U17-Nationalspieler und der jüngste Kroate in der UEFA Youth League, zudem auch der jüngste kroatische Youth-League-Torschütze.

Der FC Bayern München soll an Kroatiens Supertalent Luka Vuskovic interessiert gewesen sein. Doch der 16-jährige Bruder von HSV-Verteidiger Mario Vuskovic hat nun einen anderen Weg eingeschlagen: Er wird sich im Sommer 2025 Tottenham Hotspur anschließen. Wie die Spurs bekanntgaben, hat er einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Vor seinem 18. Geburtstag ist ein Wechsel aufgrund von Transferregularien nicht erlaubt. Laut Transferguru Fabrizio Romano zahlt Tottenham ein Gesamtpaket von rund 14 Millionen Euro an Hajduk Split.

Doch Frings stellt in den Raum, dass sich Tel irgendwann fragen wird, "ob es ihm reicht, wenn er immer nur ein paar Minuten spielt." Frings sei gespannt, wie Tel dann handeln wird, denn er sieht in Tel einen "Stürmer für die Zukunft. Da darf der FC Bayern auf keinen Fall den Fehler machen, ihn zu vergraulen."

FC Bayern, News: Neuer-Einstieg ins Mannschaftstraining verzögert sich

Manuel Neuer hätte eigentlich am Montag ins Mannschaftstraining des FC Bayern einsteigen sollen. So zumindest der Plan von Trainer Thomas Tuchel in der Pressekonferenz vor dem 4. Spieltag. Doch am Montag trainierte er zwar mit den anderen Torhütern, zum Mannschaftstraining kam er allerdings nicht dazu, sondern blieb mit Torwarttrainer Michael Rechner auf dem Nebenplatz.

Bereits in der Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag hatte Tuchel erklärt, dass Neuer aktuell "eigentlich nicht wirklich eine Verletzung" habe. "Es sind mehr Waden-Beschwerden, die sehr diffus sind und mal kommen und mal gehen." Diese Beschwerden würden nicht konkret seine "Absprung-Technik oder Muskel-Kontraktion" betreffen. "Sie sind einfach da und stören."

