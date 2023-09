FC Bayern München: Harry Kane verrät Hauptgrund für Wechsel zum FCB

Harry Kane hat während der Länderspielpause mit englischen Medien über seinen neuen Klub, den FC Bayern München, gesprochen. Dabei präzisierte der 30-jährige Stürmer noch einmal seine Motive, die ihn zum Abschied von Tottenham Hotspur bewogen.

"Es wird viel über Trophäen gesprochen und natürlich will ich Titel gewinnen", sagte Kane der Daily Mail, "aber das war nicht der einzige Grund, warum ich zu Bayern München gegangen bin. Ich spürte, dass ich auf dem höchsten Level spielen muss, wenn ich mich verbessern will."

Und Raum für Verbesserungen sieht Kane durchaus noch, wie er ausführte: "Wenn ich zu den besten Stürmern und Spielern der Welt gehören will, dann muss ich in der Champions League spielen und um Titel kämpfen."

Bei Bayern habe er bislang am deutlichsten eines gespürt: Druck. "Es geht nicht darum, gewinnen zu wollen, du musst gewinnen."

Kane wechselte im Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern und unterzeichnete in München einen Vierjahresvertrag. Zum Bundesligastart sammelte er in den ersten drei siegreichen Partien bereits vier Torbeteiligungen (3 Treffer/1 Assist). Am kommenden Freitag treffen die Bayern zum Auftakt des 4. Spieltags als Tabellenzweiter auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen.