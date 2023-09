FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor Topspiel gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Am Freitag trifft der FC Bayern im Topsiel des 4. Bundesliga-Spieltags auf Bayer Leverkusen. Vor der Partie steigt am Donnerstag die obligatorische Pressekonferenz. Hier könnt Ihr ab 14 Uhr im Liveticker mitverfolgen, was Trainer Thomas Tuchel zu sagen hat.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Liveticker

Vor Beginn: Wer ist bei den Bayern überhaupt fit für den Kracher? Ein dickes Fragezeichen steht beispielsweise hinter Joshua Kimmich. Tuchel wird womöglich ein Update geben können.

Vor Beginn: Die Bilanz in München ist aus Bayer-Sicht ausbaufähig. Von den vergangenen zehn Partien in München verlor Leverkusen acht. Dem gegenüber stehen ein Sieg und ein Remis. Immerhin liegt der letzte Dreier noch gar nicht so lange zurück. Im November 2019 gewann die Werkself in der Allianz Arena mit 2:1.

Vor Beginn: Am Freitag (20.30 Uhr) steigt das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beide Teams haben alle ihre drei bisherigen Partien gewonnen. Leverkusen steht lediglich wegen des besseren Torverhältnisses vor den Münchnern an der Tabellenspitze.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel. Um 14 Uhr geht es los.

