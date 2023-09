FC Bayern: Harry Kane verspürt "anderen Druck" als bei Ex-Klub Tottenham Hotspur

Harry Kane hat ein Zwischenfazit zu seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern München gezogen. Es herrsche dort ein "anderer Druck" als bei seinem früheren Verein Tottenham Hotspur.

Der Engländer ging auf einer Pressekonferenz im Rahmen des Länderspiels seiner Engländer gegen die Ukraine damit auf die verschiedenen Erwartungshaltungen in München und seiner vergangenen Station ein.

"Natürlich wollten wir bei den Spurs gewinnen, aber wenn man ein paar Spiele nicht gewonnen hat, war das keine Katastrophe", sagte Kane weiter: "Bei Bayern hat man das Gefühl, jedes Spiel gewinnen zu müssen. Wir haben die ersten beiden Spiele mit 4:0 und 3:1 gewonnen, und es wurde trotzdem darüber geredet, dass man mit unserer Spielweise nicht allzu zufrieden war. Das ist die Mentalität eines Top-Klubs."

Negative Emotionen scheint der gesteigerte Druck in Kane allerdings nicht auszulösen. Dieser gehöre nach seiner Aussage dazu, wenn man bei einem der größten Klubs der Welt spiele und sei einer der Gründe, warum er an die Säbener Straße wechseln wollte.

Harry Kane: "Man geht mit einem anderen Gefühl in die Spiele"

Denn mit höheren Erwartungen käme auch ein anderes Selbstverständnis einher: "Wenn wir zurückkommen, beginnt die Champions League (...) und wir haben eine gute Chance, zu gewinnen. Man geht also mit einem anderen Gefühl in diese Spiele als in der Vergangenheit."

Der 100 Millionen Euro teure Neuzugang hat einen erfolgreichen Start in München hingelegt. In drei Bundesligaspielen erzielte er drei Tore und gab eine Vorlage, die Bayern sind derzeit mit neun Punkten aufgrund der Tordifferenz Tabellenzweiter hinter Bayer Leverkusen.