FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB wohl an Scott McTominay interessiert - wollte Harry Kane eigentlich zu Manchester United?

Der FC Bayern schmiedet wohl Pläne mit Scott McTominay. Harry Kane soll im Sommer mit einem Wechsel zu Manchester United geliebäugelt haben. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, Gerücht: FCB an Scott McTominay interessiert

Nach dem geplatzten Transfer von Fulhams Joao Palhinha am Deadline Day sucht der FC Bayern weiterhin nach einer neuen Holding Six. Zwar wollen die Münchner offenbar im Winter einen weiteren Versuch beim portugiesischen Nationalspieler wagen, jedoch sei auch Scott McTominay von Manchester United eine Alternative. Das berichtet der britische Independent.

Der Schotte besitzt bei den Red Devils noch einen Vertrag bis 2025 und soll dem Vernehmen nach zwischen 41 und 47 Millionen Euro kosten. Das wären im Gegensatz zu einer möglichen Verpflichtung Palhinhas rund 20 Millionen Euro weniger.

Der 26-Jährige ist beim kriselnden Verein aus Manchester momentan nicht die erste Wahl und stand am vergangenen Wochenende gegen Brighton & Hove Albion zum ersten Mal in dieser Spielzeit in der Startelf von Trainer Erik ten Hag. Zuvor sammelte der Mittelfeldspieler lediglich sieben Spielminuten in dieser Premier-League-Saison.

Heute Abend kommt es in der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und McTominays Manchester United. Anpfiff ist um 21 Uhr.