Den 4. Spieltag der Bundesliga eröffnen am heutigen Abend der FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Länderspielpause ist vorbei! Am heutigen Freitag, den 15. September, geht die Bundesliga mit dem 4. Spieltag weiter. Und gleich zu Beginn des Spieltags kommt es zum absoluten Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Tabellenerster vs. Tabellenzweiter! So lautet am heutigen Abend das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Die beiden Gegner sind die einzigen Mannschaften in der Bundesliga, die noch ungeschlagen sind und eine makellose Bilanz aufweisen.

In der vergangenen Saison dominierte der FC Bayern München das Hinspiel gegen die Leverkusener, die Münchner schlugen die Werkself vor heimischem Publikum mit 4:1. Im Rückspiel am vergangenen März behielt dagegen Bayer Leverkusen die Oberhand und siegte gegen die Bayern knapp mit 2:1. Wer kann heute die Partie für sich entscheiden?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen zeigt DAZN am heutigen Tag live im TV und Livestream. Im seht Ihr das Duell live und in voller Länge auf DAZN 1 ab 19.45 Uhr. Kommentiert wird die Partie am Abend von Max Siebald. Das DAZN-Team ergänzen zudem Experte Michael Ballack und der Reporter Daniel Herzog. Alex Schlüter moderiert sie Sendung für DAZN.

DAZN zeigt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen zudem im Livestream live und vollumfänglich. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser könnt Ihr das Duell im Livestream verfolgen.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro. Dabei habt Ihr mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. DAZN überträgt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NFL, Boxen, Tennis und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane

Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die Tabelle