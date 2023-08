FC Bayern München: Einbruch bei Ex-Torhüter Pfaff

In die Villa von Ex-Bayern-München-Torhüter Jean-Marie Pfaff (69) in Brasschaat, einem Vorort von Antwerpen, wurde am Freitag eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein angrenzendes Grundstück Zugang und raubten Schmuck und Uhren. Pfaff war zu dem Tatzeitpunkt nicht zu Hause.

Allem Anschein nach drangen die Täter am späten Nachmittag über einen Zaun im hinteren Bereich des Pfaff-Anwesens ein. Pfaff weilte zu diesem Zeitpunkt in seinem Museum in Beveren, nur seine Frau Carmen war im Haus. Sie wurde von den drei Männern in der Küche überrascht und gezwungen, Uhren und Schmuck herauszugeben. Nach gut 30 Minuten verschwanden die Täter.

Pfaffs Ehefrau blieb bei dem Überfall unverletzt, erlitt aber einen Schock und verbrachte eine Nacht zur stationären Beobachtung in einem nahen Krankenhaus. Die Fahndung nach den Tätern dauert noch an.