GOAT-Debatte um Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Thomas Müller schwenkt um

Bayern Münchens Thomas Müller hat sich in der GOAT-Debatte rund um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf den Argentinier festgelegt.

"Wer ist der Größte aller Zeiten? Für mich ist Messi der Beste, weil er die Leute dazu bringt, zu sagen: 'Ich gehe wegen seiner Eleganz ins Stadion'", erklärte Müller gegenüber DAZN. Er begründete weiter: "Und weil er gleichzeitig sehr effektiv ist, wenn es darum geht, Tore zu schießen und Rekorde und Titel zu gewinnen."

Zwar sei CR7 "auch ein starker Kandidat in zwei Kategorien, nämlich Statistiken und Titel". Allerdings sei Messi "einfach subtiler und eleganter", so Müller.

Thomas Müller hatte zuletzt noch Ronaldo vorgezogen

Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Bayern-Star noch eine andere Meinung in der Diskussion Messi vs. CR7 vertreten. 2022 antwortete Müller auf eine entsprechende Frage bei ESPN nämlich: "Ich entscheide mich für Cristiano. Gegen Messi habe ich eine gute Statistik, gegen Ronaldo ist die nicht so gut."

© getty

Die sportliche Rivalität zwischen Messi und Ronaldo prägte über viele Jahre den Weltfußball. Was den Gewinn des Ballon d'Or angeht, liegt der inzwischen bei Inter Miami in den USA aktive Argentinier mit sieben Auszeichnungen vorne.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Ronaldo, mittlerweile bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag, steht bei fünf Ballon d'Ors.