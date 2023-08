Bayern-Star Harry Kane spricht nach 4:0-Sieg bei Werder Bremen: "Hatte Schmetterlinge im Bauch"

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane hat sich nach dem 4:0-Erfolg bei Werder Bremen zu seinem Debüt in der Bundesliga geäußert. Dabei dankte er den Fans, gab Nervosität zu - und lobte die Leistung in der Defensive.

"Es war ein guter Abend für mich. Aber es war auch ein hartes Spiel. Das zweite Tor hat uns gut getan, und dann kamen die Jungs von der Bank und haben den Rest erledigt. Es war definitiv eine Verbesserung von uns gegenüber Leipzig", erklärte Kane bei DAZN.

Er selbst sei "ein bisschen nervös" gewesen, gab er zu. "Aufgeregt. Ich wollte mit meinem neuen Klub in die neue Saison starten, da hatte ich ein paar Schmetterlinge im Bauch. Aber auf dem Platz hat mein Instinkt übernommen und ich habe mein Spiel gespielt." Mit einem neuen Team in einem neuen Land sei es nie einfach", sagte er in Sat1: "Ich freue mich, dass ich heute meinen Teil beitragen konnte und wir mit einem Sieg gestartet sind."

Kane bereitete das frühe Führungstor von Leroy Sané vor und erzielte selbst das 2:0. In der Schlussphase ließ er sich nach einem Krampf kurz auf dem Platz behandeln, wenig später wechselte Trainer Thomas Tuchel seinen Rekordeinkauf aus.

Kane lobte auch die Defensive im Vergleich zum 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig eine Woche zuvor: "Wir haben besser verteidigt, auch die Standards waren viel besser, da waren wir zuerst am Ball. Wenn wir diese Saison etwas erreichen wollen, werden die Standards extrem wichtig sein. Mit der weißen Weste sind wir sehr glücklich."

Dem Anhang des Rekordmeisters dankte er für die Unterstützung seit seiner Ankunft in München vor einer Woche: "Ich habe gehört, dass es ziemlich hektisch war. Ich versuche das nicht zu sehr an mich heranzulassen. Ich weiß die Unterstützung der Fans zu schätzen und bin froh, dass ich das heute mit einem Tor und einer Vorlage zurückzahlen konnte."

Trainer Tuchel war absolut begeistert davon, wie sich Kane bei den Bayern eingefunden hat: "Gut reicht da nicht, er ist absolut top! Menschlich und in seiner Präsenz. In der Art und Weise, wie er trainiert, aber auch in der Qualität."

"Er hat mit einem Assist losgelegt. Dann hat er einen reingeschossen. Das kann so weitergehen!", beurteilte der Bayerncoach die Leistung.