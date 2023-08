FC Bayern München: Thomas Tuchel äußert sich zu Transfer von Harry Kane zum FCB

Thomas Tuchel hat bei Sky im Vorfeld des Supercups gegen RB Leipzig erstmals über den Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München gesprochen.

Angesprochen auf das permanente Hin und Her in den Verhandlungen sagte Tuchel: "Ich habe es nicht anders erwartet. Wir haben den Kapitän der englischen Nationalmannschaft und das Gesicht der Premier League aus der Premier League herausgeholt. Das kann man den Leuten, die an diesem Transfer gearbeitet haben, nicht hoch genug anrechnen. Das ist eine richtig große Nummer."

Der FCB-Trainer sei immer auf dem aktuellsten Stand gewesen: "Ich war immer ruhig. Ich war im direkten Kontakt mit Harry. Ich wusste, was er will. Wenn es irgendeinen Beweis gebraucht hat für seine Persönlichkeit, dann war es, wie cool, standhaft und klar er die ganze Zeit war. Weil er so klar war, war ich so ruhig."

Die Erwartungen, die Tuchel an den Stürmer hat, benannte der Coach so: "Er soll nur Harry Kane sein. Er ist ein Musterprofi und eine große Persönlichkeit. Er schießt Tore am Fließband in der härtesten Liga der Welt. In einer Mannschaft, die letztes Jahr Schwierigkeiten hatte, schoss er wieder 30 Tore.

Er wird uns mit seiner Persönlichkeit helfen, mit seinem Spielverständnis wird er Spieler um sich herum besser machen und er selbst wird treffen."

Gefragt, wie er den 30-Jährigen bislang wahrgenommen hat, sagte Tuchel: "Es war jetzt auch für ihn viel. Er ist super erfahren und sehr, sehr ruhig und geerdet. Er kam aber gestern sehr spät an, war sehr lange am Flughafen, dann beim Medizincheck. Dann mussten die ganzen Verträge unterschrieben werden. Er kam weit, weit nach Mitternacht erst ins Bett, war aber heute um 11 Uhr bei uns im Training, beim Anschwitzen. Wir haben eine kleine Taktikeinheit gemacht. Da sieht er dann noch einmal 50 neue Gesichter, noch einmal 50 neue Namen. Es war sehr schnell klar, dass er unbedingt mit dabei sein will, aber das hat jetzt schon einen Einfluss, das alles zu verarbeiten. Es ist sein erster Vereinswechsel."

Auch im Gespräch mit Sat1 äußerte Tuchel große Freude über den Transfer des Engländers: "Das ist eine sensationelle Nachricht, nicht nur für uns als Verein, sondern auch für die Bundesliga. Es ist ein großes Statement. Wir sind super froh, super dankbar, dass alle bis tief in die Nacht gearbeitet haben. Das war bis zuletzt nicht einfach. Das ist ja auch Tradition mit Spielern von Tottenham. Es ist nicht einfach, die da rauszubekommen. Großes Kompliment an alle bei Bayern, die das möglich gemacht haben. Er ist natürlich eine Top-Verstärkung für uns."