FC Bayern München: Sven Ulreich bestätigt indirekt Verpflichtung von Torhüter Daniel Peretz

Bayern Münchens Torhüter Sven Ulreich hat nach dem Spiel gegen den SV Werder Bremen den Transfer von Daniel Peretz indirekt bestätigt. Ohne dessen Namen zu nennen, sprach er von Peretz' guten Leistungen bei der U21-Europameisterschaft im Juni.

Die Bayern sollen sich mit Maccabi Tel Aviv angeblich über den Transfer des 23-Jährigen einig sein: Er soll in München einen Vertrag bis mindestens 2027 erhalten. Als Ablösesumme sind rund zwei Millionen Euro plus Boni im Gespräch.

Angesprochen auf den "neuen Keeper im Anflug" erklärte Torwart Sven Ulrich in der Mixed Zone: "Er ist noch ein junger Keeper, glaube ich. Bei der U21-EM hat man einiges von ihm gesehen. Er ist ein guter Fang auch für die Zukunft, der sich bei uns entwickeln kann. Da hat er mit Manu und mir gute Leute um sich, um ein bisschen was zu lernen. Wir freuen uns, wenn er dann da ist."

Bezüglich der neuen Hierarchie habe er "nichts anderes gehört", als dass er bis zur Neuer-Rückkehr im Tor stehen werde, "deshalb gehe ich davon aus", erklärte er nach der Partie gegenüber DAZN. In der Mixed Zone zeigte er sich selbstsicherer: "Ich freue mich, dass ich das Vertrauen von den Verantwortlichen habe. Das will ich jetzt zurückzahlen und in den nächsten Wochen meine Leistungen bringen. Und mich auf mich konzentrieren, egal was geschrieben wird." Gegen Werder lieferte er eine solide Leistung ab.

Vor Spielbeginn erklärte schon der FCB-Vorstandsvorsitzende Christian Dreesen: "Wir diskutieren keine Namen, wenn sie nicht fix sind. Daniel Peretz ist ein guter Junge, ein klasse Torwart. Aber Namen möchte ich nicht kommentieren."