Thomas Tuchel spricht über bevorstehenden Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern: "Es gibt Stand jetzt keine Einigung"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat sich auf der Pressekonferenz am Freitag zur bevorstehenden Verpflichtung von Tottenham-Stürmer Harry Kane geäußert.

"Ihr (die Medienvertreter, d. Red.) wisst wahrscheinlich mehr als ich. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das kann ich bestätigen", sagte Tuchel, fügte jedoch an: "Es gibt Stand jetzt keine Einigung."

Kane sollte Medienberichten zufolge am Freitagmorgen zum Medizincheck nach München fliegen. Da Tottenham ihm allerdings kurzzeitig die Flugerlaubnis wohl doch wieder entzog, verzögert sich die Ankunft des Torjägers beim FCB.

Unabhängig davon soll Kane einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschreiben und Bayern eine Sockelablöse in Höhe von 100 Millionen Euro kosten. Hinzukommen könnten offenbar Bonuszahlungen in Höhe von 20 Millionen Euro.

Ob Kane noch am Freitag in München landet, ist derzeit unklar. Mit fortschreitender Zeit wird auch immer unwahrscheinlicher, dass der neue Superstar schon im Supercup gegen RB Leipzig am Samstag (12. August) sein Debüt feiern kann. "Das sind alles Möglichkeiten. Aber er ist im Moment nicht unser Spieler", sagte Tuchel dazu.

Spätestens zum Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen wird Kane dann aber wohl erstmals das Bayern-Trikot tragen.