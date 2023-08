FC Bayern München braucht noch einen Verteidiger: Das sind die möglichen Kandidaten

Josip Stanisic ist weg, Benjamin Pavard kurz davor: Der FC Bayern München hat eine weitere Baustelle im Kader. SPOX nennt die möglichen Kandidaten für die Verteidigung.

Dass Benjamin Pavard keine Lust mehr auf den FC Bayern mehr hat, ist spätestens jedem seit seinem fragwürdigen Auftritt im Freundschaftsspiel gegen eine Fan-Auswahl am Sonntag klar. Die französische Allzweckwaffe für die Defensive strebt nach sieben Jahren Bundesliga einen Tapetenwechsel ins Ausland an. Obwohl er bei einem Verbleib in sein letztes Vertragsjahr gehen würde, sollen sich die Münchner noch gegen einen Verkauf sträuben. Dabei wäre eine sofortige Trennung die einzig richtige Entscheidung. Laut Inter Mailands Sportchef Giuseppe Marotta befinden sich die Nerazzurri "in einer guten Position", Pavard demnächst zu verpflichten. Klarheit herrscht bereits bei Josip Stanisic. Der 23-Jährige wird für ein Jahr an Bayer Leverkusen verliehen, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Somit geht den Bayern eine weitere Option für die Abwehr flöten. Vor allem auf der rechten Abwehrseite herrscht nun Handlungsbedarf. Doch welche Spieler kommen für einen Transfer derzeit überhaupt in Frage? SPOX hat sich auf die Suche gemacht.

© imago images FC Bayern München: Die internen Lösungen In Noussair Mazraoui hat der FC Bayern München, abgesehen von Dauer-Verkaufskandidat Bouna Sarr, nur noch einen nominellen Rechtsverteidiger im Kader. Der Marokkaner überzeugte im Auftaktspiel mit einer guten Leistung. Vorerst dürfte Mazraoui gesetzt sein, als interne Alternativen kämen Ex-Rechtsverteidiger Joshua Kimmich sowie Neuzugang Konrad Laimer in Frage. Bei seinen vorherigen Stationen in Salzburg (3) und Leipzig (24) absolvierte der Österreicher insgesamt 27 Spiele als rechter Verteidiger. Zumeist wurde er jedoch im zentralen und defensiven Mittelfeld eingesetzt, wo seine Stärken als passionierter Balleroberer und Antreiber am besten zur Geltung kommen. Hinten rechts wäre Laimer etwas verschenkt und nicht mehr als eine Notlösung. Zudem muss in Betracht gezogen werden, dass bei einem Pavard-Abgang gleichzeitig auch ein Innenverteidiger weniger zur Verfügung steht. Hier könnte Talent Tarek Buchmann aufrücken. Er unterschrieb kürzlich einen Profivertrag und soll vorrangig in der Reserve Einsatzminuten sammeln, aktuell leidet der 18-Jährige unter einer Oberschenkelverletzung. Mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim hätte der FC Bayern nur mehr drei gestandene Innenverteidiger. Die Bayern wären also gut beraten, noch etwas auf dem Transfermarkt zu tun.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Lutsharel Geertruida (Feyenoord) Der 23 Jahre alte Niederländer war einer der Leistungsträger auf Feyenoords Weg zum Meistertitel in der Eredivisie 2022/23. Kein Wunder also, dass er seit wenigen Monaten auch Nationalspieler ist und drei Länderspiele für Oranje absolviert hat. Laut tz soll er nun ein Thema an der Säbener Straße sein, wenngleich es noch keine konkreten Verhandlungen gebe. Geertruida kann sowohl rechts als auch innen verteidigen, wäre positionstechnisch somit der ideale Ersatz für Pavard. Er wurde in der Vergangenheit auch schon mit Bayerns Bundesligarivalen Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Der Rechtsfuß wechselte 2012 aus der Jugend des Nachbarn Sparta Rotterdam in Feyenoords Jugendabteilung. 2018 schaffte er den Sprung in den Profikader und ist noch bis 2025 an den Meister der Eredivisie gebunden. Ein Schnäppchen dürfte er

nicht werden.

© imago images / ANPxSportx/xMauricexvanxSteenxIVx FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Kyle Walker (Manchester City) Einem Transfer des 33-Jährigen schien eigentlich nichts mehr im Wege zu stehen. Dem Vernehmen nach waren sich die Münchner schon mit Walker einig, doch ManCity soll den Engländer Anfang August mit einem verbesserten Angebot für eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags doch noch überzeugt haben. Seither wurde es still um Walker und die Bayern geworden. Lediglich Harry Kane kündigte an, sich mit seinem Nationalmannschafts-Kollegen unterhalten zu wollen. Laut L'Equipe wurde am Sonntag ein weiterer Versuch unternommen, Walker loszueisen. Jedoch vergeblich. Eine Verpflichtung Walkers hätte den Bayern in dieser Situation sehr gut zu Gesicht gestanden. Trotz seines Alters verfügt er noch über ordentliches Tempo und glänzt zudem mit Spielintelligenz sowie Übersicht im Spielaufbau und bei Flanken. Doch das scheint sich nun erledigt zu haben.

© imago images FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Chris Richards (Crystal Palace) Der US-Amerikaner hatte den FC Bayern erst im Sommer 2022 verlassen und für zwölf Millionen Euro Crystal Palace angeschlossen. In der Premier League hat er aufgrund einer hartnäckigen Beinverletzung bislang aber nicht wirklich Fuß fassen können. Lediglich zehnmal stand er für Palace auf dem Platz. Deshalb halten sich derzeit Gerüchte über einen Abschied des 23-Jährigen. Angeblich ist der VfB Stuttgart an einem Transfer interessiert. Dort träfe er auf Ex-Trainer Sebastian Hoeneß, unter dem er bei seiner Leihe in Hoffenheim in der Spielzeit 2021/22 zum Stammspieler avanciert war. In München war anschließend kein Platz mehr für Richards. Allerdings sicherte sich der FCB dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption in unbekannter Höhe. In das gesuchte Profil würde Richards jedenfalls perfekt passen, auch wenn eine Rückholaktion eine große Überraschung wäre.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Iván Fresneda (Real Valladolid) Im Rennen um den jungen Rechtsverteidiger (18) schien der BVB und der FC Arsenal lange die Nase vorn zu haben. Besonders Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Monaten intensiv mit Fresneda in Verbindung gebracht. Inzwischen scheinen die beiden Vereine aber ihre Pole Position verloren zu haben. Zahlreiche europäische Topklubs sollen an den Diensten von Fresneda, der noch bis 2025 an den spanischen Zweitligisten Real Valladolid gebunden ist, interessiert sein. Als Favoriten auf einen Transfer des Talents gelten derzeit der FC Barcelona und Inter Mailand. Letzterer hätte aber wie erwähnt lieber Pavard. Schalten sich die Bayern in den Poker ein, wäre die Konkurrenz also gewaltig.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: João Cancelo (Manchester City) In der vergangenen Spielzeit holten die Bayern den Portugiesen im Winter per Leihe von Manchester City an die Isar. Gegen Ende der Spielzeit baute Tuchel immer häufiger auf Cancelo, eine feste Verpflichtung kam ob der höhen Ablöseforderung der Skyblues (60 Millionen Euro) aber nicht zustande. Cancelo gilt weiterhin als Verkaufskandidat beim Triple-Sieger. Ein weiteres Leihgeschäft würde durchaus Sinn für den FCB ergeben. Allerdings ist das derzeit nicht nur kein Thema, sondern auch völlig unrealistisch. Der 29-Jährige steht dem Vernehmen nach kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona, der damals schon mit den Bayern um Cancelo gebuhlt hatte.