FC Bayern: Ermöglicht Pierre Kalulu von der AC Milan einen Transfer von Benjamin Pavard zu Stadtrivale Inter Mailand?

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Pierre Kalulu von der AC Milan. Wie Sky berichtet, ist der vielseitige Abwehrspieler als möglicher Nachfolger von Benjamin Pavard in der Defensive geplant.

Rechtsfuß Kalulu ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch rechts und links in der Viererkette variabel eingesetzt werden. Damit könnte er die Vielseitigkeit von Benjamin Pavard ersetzen. Der möchte den FC Bayern München offenbar verlassen, ist als polyvalenter Spieler aber extrem wichtig für Thomas Tuchel. Der FCB-Coach sagte im Rahmen des Augsburg-Spiels: "Benji ist unser Spieler. Sein persönlicher Wunsch ist hinterlegt, aber die Mannschaft und der FC Bayern gehen vor. Wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft und er besetzt auf extrem hohen und extrem konstanten Niveau zwei Positionen."

Kalulu gehört in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal der Mailänder, doch diesen Platz hat der Franzose nun verloren. Am ersten Spieltag wurde der 23-Jährige für 17 Minuten eingewechselt, am zweiten Spieltag saß er gegen den FC Turin 90 Minuten auf der Bank. Sein Vertrag bei der AC Milan läuft noch bis 2027.