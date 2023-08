FC Bayern München: Darum steht Harry Kane für den Supercup gegen RB Leipzig nicht im FCB-Kader

Obwohl der Transfer schon in trockenen Tüchern zu sein scheint, wird Harry Kane wohl nicht im Kader des FC Bayern München stehen, wenn es am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig geht. SPOX erklärt den Grund.

Alle Entwicklungen in der Saga um Harry Kane könnt Ihr in unserem Liveticker nachlesen. Derzeit herrscht noch mächtig Chaos.

Harry Kane würde wohl sehr gerne schon am Samstag (12. August) im Supercup in seinem neuen Wohnzimmer Allianz-Arena sein Debüt für den FC Bayern München geben. Und der Rekordmeister selbst hätte wahrscheinlich auch nichts dagegen.

Aber ist es wirklich möglich, dass der neue Stürmerstar, der für wohl bis zu 120 Millionen Euro von Tottenham kommt, schon gegen Leipzig spielt? SPOX verschafft Euch hier einen Überblick.

© getty

FC Bayern: Steht Harry Kane im Kader für den Supercup gegen RB Leipzig?

Theoretisch sieht es gut aus, dass Kane bereits im Supercup erstmals im Bayern-Trikot aufläuft. Denn vermutlich wird der Transfer noch am Freitag perfekt gemacht, vom Papier her wäre er am Samstag dann also für den FCB spielberechtigt.

Allerdings könnte Bayern und Kane eine Frist dazwischen kommen. Denn es soll wohl so sein, dass der FCB den 30-jährigen Torjäger bis spätestens 15 Uhr am Freitagmelden müsste, damit er bereits im Supercup spielen kann. Diese Frist einzuhalten, könnte schwierig werden. Aktuell herrscht Chaos bezüglich seines Flugs nach München.

Kane selbst will Berichten zufolge sehr gerne schon einen Tag nach seiner Ankunft in München auflaufen. Und zumindest ein Einsatz von der Bank wäre durchaus realistisch, hat der englische Nationalstürmer doch die Vorbereitung bei Tottenham absolviert und sollte körperlich auf einem guten Level sein.

Harry Kane: Wann feiert der Neuzugang sein Debüt für den FC Bayern?

Sollte aus einem Kane-Debüt im Supercup gegen Leipzig nichts werden, dürfte das Datum für dessen Premiere im FCB-Trikot klar sein: Freitag, der 18. August.

Dann werden die Bayern bekanntlich die Bundesliga-Saison 2023/24 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen eröffnen. Spätestens dann werden wir Kane ziemlich sicher erstmals im FCB-Trikot sehen können.

© imago images

Kann Harry Kane schon im Supercup für Bayern spielen? Die Eckdaten zur Partie gegen Leipzig