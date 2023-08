FC Bayern München - Schmunzel-Szene nach Auswechslung: Harry Kane gibt Einblicke

Trainer Thomas Tuchel spricht hinter vorgehaltener Hand, Harry Kane muss schmunzeln: Um was ging es bei der Szene an der Seitenauslinie unmittelbar nach Kanes Auswechslung beim 4:0-Sieg gegen Werder Bremen?

"Er hat nur gescherzt, dass ich gegen Ende des Spiels Krämpfe bekommen habe. Ich sagte, das sei das einzige Mal. Es war mein erstes komplettes Spiel in dieser Saison, und ich habe das gespürt", erklärte Kane bei Bild.

Tuchel ging bei der Pressekonferenz nach dem Spiel etwas mehr ins Detail. "Ich hatte ein Hühnchen mit ihm zu rupfen", sagte Tuchel: "Als wir mit Chelsea gegen ihn gespielt haben, hat er in der Nachspielzeit das Tor gemacht. Und hier geht er nach 80 Minuten. Das hätten wir uns damals auch gewünscht. Daher habe ich ihn gefragt, was los war."

Bei besagter Premier-League-Partie am 2. Spieltag der vergangenen Saison erzielte Kane in der 90.+6 Minute den 2:2 Ausgleich für Tottenham Hotspur gegen Tuchels Chelsea. Gegen Bremen verzeichnete Kane ein Tor und einen Assist, ehe er in der 84. Minute von Krämpfen geplagt ausgewechselt wurde. Hier geht es zum ausführlichen Bericht über Kanes Starteldebüt.