FC Bayern München, News und Gerüchte: City blitzte offenbar wegen Coman ab, Klopp äußert Bedenken zu Kane-Transfer

Während Harry Kane weiterhin das alles bestimmende Thema ist, gibt es auch Neuigkeiten bezüglich Kingsley Coman. Die News und Gerüchte zum FC Bayern heute.

Die Qualitäten des Angreifers von Tottenham Hotspur seien jedoch unbestritten, betonte Klopp: "Mit Ball hat er Tempo, ist superschlau und verbindet das Spiel in einer Art und Weise, wie es nur wenige können." Kanes Abschlussstärken seien unglaublich, "ab 20 Metern sollte man ihn nicht mehr zum Abschluss kommen lassen. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Ball drin ist".

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Fußball-Traditionsklub FC Liverpool sieht Englands Kapitän Harry Kane (30) zwar als "Weltklassespieler", hat aber auch Bedenken aufgrund des Alters des Torjägers. "Harry ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Ich glaube schon, dass man da auch schon mal ein bisschen genauer nachdenken muss", sagte Klopp im Sky -Interview. Rekordmeister Bayern München stand am Freitag kurz vor einem Rekordtransfer von Kane.

FC Bayern München, News: JHV beginnt dieses Jahr früher

Der FC Bayern München hat eine Neuerung für die diesjährige Jahreshauptversammlung bekanntgegeben. Diese soll nach Angaben des Rekordmeisters in diesem Jahr schon zur Mittagszeit beginnen. Der frühere Zeitpunkt soll gewährleisten, dass die Teilnehmer der JHV am selben Tag an- und abreisen können.

Einen genauen Termin für die JHV gibt es indes noch nicht. Sie wird aber am Wochenende des 11. und 12. Novembers 2023 stattfinden.