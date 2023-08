Frans Krätzig konnte beim spektakulären 4:3-Testspielsieg der Bayern gegen die Reds als Matchwinner glänzen. In der 91. Min erzielte der Youngster den entscheidenden Treffer für die Bayern. Hier erfahrt Ihr alles zu Frans Krätzig.

Der Matchwinner des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und dem FC Liverpool (4:3) in Singapur heißt Frans Krätzig. Der gerade einmal 20-jährige FCB-Youngster kam gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp in der 61. Minute für den abwanderungswilligen Rechtsverteidiger Benjamin Pavard in die Partie. Mit einem Traumtor, einem Volley aus 20 Metern, schoss er die Bayern dann in der Nachspielzeit zum Last-Minute-Sieg und erhielt im Nachgang sogar die Auszeichnung als 'Man of the Match'.

Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel äußerte sich im Anschluss an das Testspiel positiv über den Youngster. "Ein smarter, netter Typ, der geduldig aber nicht zu geduldig sein darf. Er hat es sehr gut gemacht, vor allem als wir ihn auf die offensivere Position gestellt haben. Wir pushen ihn weiter, aber man sollte nicht überschwänglich werden", meinte der 49-Jährige.

FC Bayern München: Wer ist Liverpool-Matchwinner Frans Krätzig?

Frans Krätzig stammt aus dem Jahrgang 2003 und ist somit 20 Jahre alt.

Krätzig ist ein sehr flexibler Spieler und hat nicht nur eine feste Position, die er bekleiden kann, in seinem Repertoire. Neben seiner momentanen Position des Linksverteidigers kann er auch in der Mittelfeldzentrale agieren. Dort kann er sowohl als Zehner als auch eine Position weiter hinten als Sechser eingesetzt werden. Der Beweis: Krätzig spielte, bevor er in diesem Frühjahr zum Linksverteidiger umgeschult wurde, sogar jahrelang im Mittelfeld.

Krätzig stammt aus dem Frankenland; seine Geburtsstadt ist Nürnberg.

© getty

Frans Krätzig: Seit wann spielt das Talent für den FC Bayern München?

Wie es seine Geburtsstadt schon andeutet, spielt Frans Krätzig nicht schon sein ganzes Fußball-Leben bei den Bayern. Trotzdem ist er schon eine ganze Weile in München und durchlief dabei mehrere Mannschaften in der FCB-Akademie.

Der Youngster wechselte im Alter von 14 Jahren aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg zum FCB und durchlief seither jeden einzelnen Jahrgang beim Rekordmeister. Momentan spielt der Linksfuß Bayern für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga.

FC Bayern München: Wie sieht die Perspektive von Frans Krätzig aus?

Es bleibt spannend, wie es mit Frans Krätzig unter Thomas Tuchel weitergehen wird. Zwar war sein Last-Minute-Treffer gegen die Reds so etwas wie ein Bewerbungsschreiben für weitere Einsätze und einen festen Kaderplatz in der ersten Mannschaft, allerdings ist in dieser Frage noch nichts beschlossen. In der Vergangenheit wurde Krätzig häufiger vorgeworfen, dass es ihm noch an der nötigen Robustheit fehlen würde.

© getty

FC Bayern München: Frans Krätzig im Steckbrief

Verein: FC Bayern München II

FC Bayern München II Nationalität: Deutsch

Deutsch Alter: 20

20 Position: Linksverteidiger

Linksverteidiger Nebenpositionen: Zentrales Offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld

Zentrales Offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld Starker Fuß: Links

Links Vertrag bis: 30.06.2025

