FC Bayern: Lotthar Matthäus von Joshua Kimmich als "Holding Six" überzeugt

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich Meister Bayern München die Suche nach einem neuen "Sechser" sparen. "Ich glaube nicht, dass die Bayern noch einen Sechser kaufen und nochmal viel Geld in die Hand nehmen. Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Goretzka und Ryan Gravenberch können dort agieren", schrieb der 62-Jährige in seiner Kolumne auf skysport.de.

Matthäus brach außerdem eine Lanze für Kimmich: "Kimmich ist sehr wohl eine 'Holding Six', wenn er das möchte. Er kann das, und zwar ziemlich gut, er hat dort Weltklasse verkörpert. Er hat nur eben den Offensiv-Trieb, den er manchmal unterdrücken muss." Wenn er das mal nicht mache, so der deutsche Weltmeisterkapitän von 1990, "dann muss Goretzka dort sein. In Bremen hat das sehr gut geklappt".

Zur Situation von Torwart Manuel Neuer, der nach seinem Beinbruch im Skiurlaub im vergangenen Dezember immer noch nicht wieder spielfähig ist, meinte Matthäus: "Die Bayern wollen sich noch mit dem Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv verstärken. Das ist völlig in Ordnung. Ich frag mich nur, warum man es nicht schafft, einen jungen Torwart aus der eigenen Akademie zu formen und ihm so viel Vertrauen zu geben wie einem Mann von Maccabi. Das sollte doch eigentlich möglich sein."

Sehr angetan ist Sky-Experte Matthäus vom neuen Bayern-Superstar Harry Kane. "Es ist toll, dass wir einen neuen Superstar in der Liga haben, an dem vor allem die Bayern-Fans viel Freude haben werden", urteilte der 150-malige Internationale. Der Kapitän der englischen Three Lions "scheint es richtig zu genießen, hier zu sein. Er wird noch nicht wissen, was es heißt, aber er scheint ein Mia-san-mia-Typ zu sein. Kane und Bayern - ich glaube, das passt".